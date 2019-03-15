РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 15 мар. Тридцатидвухлетнего Сергея Морозова, место нахождения которого неизвестно с середины февраля, разыскивают в подмосковных Красногорске и Подольске, сообщается в группе «Инфорг Лизаалерт» в социальной сети «ВКонтакте».

«Внимание! Помогите найти человека! Пропал Морозов Сергей Анатольевич, 32 года. С середины февраля 2019 года его местонахождение неизвестно», – говорится в сообщении.

В качестве мест поиска с хештегами указаны Москва, Московская область, Подольск, Красногорск.

Приметы пропавшего: рост 185 сантиметров, худощавое телосложение. Волосы темно-русые, глаза карие. Предположительно, он был одет в короткую болоньевую куртку темно-серого цвета, синие джинсы, черные кроссовки и серую спортивную шапку.

Любую информацию о пропавшем можно сообщить на горячую линию поискового отряда «Лиза Алерт» по телефону: 8(800)700-54-52 или «112».