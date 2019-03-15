РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 15 мар. Яму на дороге в микрорайоне Южный городского округа Красногорск отремонтировали по просьбе местного жителя, сообщается на портале «Добродел».

Пользователь сообщил на областной портал «Добродел» о яме, которая образовалась на автомобильной дороги в проезде от улицы Королева до Ильинского тупика.

«Работы по устранению выявленных разрушений асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги выполнены», – сказал начальник управления транспорта, связи дорожной деятельности Евгений Владимирский.

Он отметил, что указанная в обращении автомобильная дорога является дорогой местного значения, и осуществление дорожной деятельности относится к полномочиям органов местного самоуправления.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.