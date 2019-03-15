РИАМО - 15 мар. Центр организации дорожного движения (ЦОДД) намерен обжаловать решение суда, который обязал организацию выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей из-за уменьшенных дорожных знаков на одной из столичных улиц, сообщил в пятницу РИАМО представитель пресс-службы ЦОДД.

«ЦОДД будет обжаловать постановление суда в ближайшие дни. Мы уверены в своей правоте. Не было зафиксировано ни одного ДТП из-за уменьшенного типоразмера знаков», - сказал собеседник агентства.

Кроме того, он отметил, что это давно принятый стандарт в европейских мегаполисах, сопоставимых с Москвой.

Ранее некоторые СМИ писали, что использовать на улицах города указатели, размер которых меньше стандартных, ЦОДД вместе с экспертным центром Probok.net предложили в 2015 году. Это было обусловлено тем, что знаков слишком много и они очень крупные, это портит городской облик. Тогда же первый вице-премьер Игорь Шувалов поручил Москве и Санкт-Петербургу провести эксперимент, разместив уменьшенные знаки в отдельных районах, что и было сделано.

С 1 ноября 2017 года Росстандарт ввел в действие предварительный национальный стандарт (ПНСТ), закрепляющий право городов применять уменьшенные знаки в пилотном режиме.

В рамках данного стандарта в 2018 году ЦОДД установил знаки «Уступи дорогу» и «Пешеходный переход» размером 500 на 500 миллиметров на перекрестке Анадырского проезда и Минусинской улицы. Но ГИБДД выявила нарушения по размерам и направило дело в суд.