РИАМО – 15 мар. Сотрудники администрации подмосковных Котельников проверили торговые объекты на автовокзале городского округа и нашли там нарушения, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Глава городского округа Котельники Андрей Булгаков в своих отчетах и выступлениях перед жителями неоднократно подчеркивал необходимость наведения порядка в нестационарных торговых объектах. В связи с этим 14 марта межведомственная комиссия, в состав которой вошли сотрудники отделов безопасности, защиты прав потребителей и рекламы провела проверку торговых точек на автовокзале.

«В ходе проверки практически во всех павильонах было выявлено отсутствие стенда с информацией «уголок потребителя», за что предусмотрен штраф в соответствии с Кодексом РФ об административных правонарушениях. На точках предпринимателей отсутствовали разрешения на вывески, в связи с этим их вывески незаконные», – говорится в сообщении.

Владельцам торговых объектов выдали предписания за месяц демонтировать незаконно эксплуатируемый объект наружной рекламы и информации.

Комиссия обнаружила отсутствие ограждения, несоблюдение правил пропускного режима на территорию автовокзала, в связи с чем существует возможность заезда и стоянки нелегальных перевозчиков. Помимо этого, на территории автовокзала не работает система видеонаблюдения, за исключением двух камер, установленных администрацией городского округа.