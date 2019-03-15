РИАМО - 15 мар. В международном аэропорту «Шереметьево» в мае этого года введут в эксплуатацию третью взлетно-посадочную полосу (ВПП-3), сообщил РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы аэропорта.

«Третья взлетно-посадочная полоса будет введена в мае», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что первая очередь терминала С будет введена в эксплуатацию в декабре текущего года.

Создать третью взлетно-посадочную полосу в «Шереметьеве» решили в 2009 году. Объект должны были построить к началу чемпионата мира по футболу FIFA, который проходил в России летом 2018 года, но не успели. Дефицит средств на строительство ВПП-3 в 2018 году составил 7,5 миллиардов рублей.

В июне 2018 года министр транспорта России Евгений Дитрих заявил, что строительство полосы должны закончить до конца года. При этом он подчеркивал, что данный вопрос является непростым и есть ряд проблем со строительством объекта. В декабре прошлого года сотрудник пресс-службы «Шереметьева» сообщил, что третью взлетно-посадочную полосу введут в эксплуатацию в 2019 году.