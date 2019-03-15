РИАМО - 15 мар. В столице арестовали бывших руководителей АО «НПО «Орион» Анатолия Филачева и Мясуду Корнееву, их заподозрили в хищении 360 миллионов рублей, выделенных на научные исследования в области оборонного комплекса страны, пишет «Коммерсант».

«Главное следственное управление ГУ МВД по Москве просило Тверской райсуд арестовать Анатолия Филачева до 12 мая, поскольку он подозревается в совершении тяжкого преступления — мошенничества в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ)», - говорится в сообщении.

Филачеву в составе преступной группы инкриминируют хищение 360 миллионов рублей в 2010-2016 годах, когда он возглавлял НПО «Орион». Средства были выделены в рамках целевой программы развития оборонно-промышленного комплекса страны.

Следствие считает, что Филачев и бывший первый заместитель гендиректора НПО Корнеева заключили от имени НПО минимум четыре договора на поставку оборудования для научных изысканий и обеспечения безопасности предприятия. Его контрагентами выступали московские ООО «Роспромтех» и интернет-магазин «Смарт-контроль», балашихинское ООО «Валберт», руководитель которого Валерий Митриченко также оказался в числе подозреваемых.

По версии следствия, оборудование предприятие не получило, а деньги были обналичены и присвоены подозреваемыми.

Филачев отметил на суде, что не признавал и не признает вину и намерен активно отстаивать свою позицию на следствии и в суде. По итогам рассмотрения дела его отправили в СИЗО. Позже также арестовали Корнееву и Митриченко.