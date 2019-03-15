РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 15 мар. В подмосковных Люберцах обнаружили тело 38-летней Марины Даниловой, пропавшей в феврале текущего года в деревне Марусино, сообщается на сайте поискового отряда «Лиза Алерт».

Находившаяся в розыске с 10 февраля Данилова не выходила на связь. О ее местонахождении ничего не было известно. Сообщение о ее смерти разместили на сайте поискового отряда.

«Найдена. Погибла. Приносим соболезнования родным и близким», – говорится в сообщении.