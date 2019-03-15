РИАМО (БАЛАШИХА) – 15 мар. Госавтоинспекция подмосковной Балашихи обнаружила двоих нарушителей правил перевозки детей во время рейда «Ребенок-пассажир» на дорогах городского округа, говорится в сообщении пресс-службы отдела ГИБДД МУ МВД России «Балашихинское».

Профилактический рейд «Ребенок-пассажир» направлен на предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма, соблюдение правил и снижение аварий, совершенных водителями, выполняющими перевозку детей без удерживающих устройств в автомобиле.

«Сотрудники ДПС ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское» в ходе мероприятия по адресу: городской округ Балашиха, улица Советская, дом №36 в период с 13:00 до 15:00 13 марта проверили 78 автомобилей, выявлено два административных нарушения по статье «Нарушение требований к перевозке детей, установленных ПДД», – отмечается в сообщении.

Госавтоинспекция напоминает водителям, что перевозка детей от семи до 11 лет в автомобиле должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка. Сумма административного штрафа за нарушение правил перевозки детей составляет 3 тысячи рублей.