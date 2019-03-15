РИАМО - 15 мар. В Москве объявили торги на право реализации проекта по строительству канатной дороги через Химкинское водохранилище, инвесторы и концессионеры могут подавать заявки на участие в конкурсе с 15 марта по 29 апреля, говорится в сообщении пресс-службы департамента инвестиционной и промышленной политики столицы.

Информация о конкурсной процедуре опубликована на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов. Проект соглашения будет доступен для ознакомления в течение 45 дней.

«Компании, которые захотят принять участие в конкурсе на строительство новой канатной дороги, могут подавать соответствующие заявки, при этом необходимо подтвердить наличие средств для финансирования проекта. В случае, если не поступит ни одной заявки, соглашение будет заключено с инициатором проекта без конкурса», - отмечается в материале.

Как уточнил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров, проект будет реализован на принципах государственно-частного партнерства.

«Строительство и эксплуатация нового объекта будет осуществляться за счет инвестора. Итоги торгов будут подведены 30 апреля», - добавил Прохоров.

Объем инвестиций в создание нового транспортного объекта составит более 3 миллиардов рублей. После запуска канатная дорога будет принадлежать городу на праве собственности. Срок соглашения составляет 25 лет. Протяженность будущей канатной дороги составит 2,3 километра, а прогнозируемый пассажиропоток – до 19 тысяч человек в сутки.

Канатная дорога будет интегрирована в городскую транспортную сеть, оплатить проезд на ней можно будет картой «Тройка». При этом будущая стоимость проезда на канатной дороге не превысит 55 рублей, что соответствует действующему тарифу на поездку в метро.

Ранее Градостроительно-земельная комиссия Москвы одобрила условия концессионного соглашения о проектировании, создании и эксплуатации канатной транспортной системы, которая соединит станции метро «Сходненская» и «Речной вокзал». Канатная дорога соединит районы Левобережный, Северное и Южное Тушино, разделенные Химкинским водохранилищем. Инвесторами проекта планируют стать международная строительная компания BPS International (Германия, Австрия) и австрийско-швейцарская компания Doppelmayr Seilbahnen GmbH – мировой лидер в создании канатных транспортных систем.