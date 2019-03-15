РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 15 мар. Горожанам рассказали о подростковом зацепинге во время приема жителей Красногорска по вопросам безопасности на транспорте, сообщается на официальном сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.

Первый заместитель руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ генерал-майор юстиции Сергей Помозов провел прием граждан в Северном следственном отделе на транспорте в Красногорске 14 марта.

«Граждане обратились к первому заместителю руководителя следственного управления по актуальным вопросам обеспечения транспортной безопасности, а также высказали обеспокоенность случаями подросткового зацепинга и травмирования граждан в Красногорске, вопросами оказания помощи в установке ограждений на травмоопасных участках железной дороги», – говорится в сообщении.

Кроме того, были обращения по вопросам проведения процессуальных проверок и расследования уголовных дел, находящихся в производстве следователей следственного отдела.

«Гражданам даны разъяснения по имеющимся у них вопросам. Руководителю следственного отдела на транспорте даны конкретные указания, исполнение которых взято на личный контроль руководства следственного управления», – заключается в материале.