РИАМО - 15 мар. Пригородная электричка насмерть сбила мужчину в районе платформы «Тимирязевская» Савеловского направления Московской железной дороги, сообщил РИАМО представитель пресс-службы управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

«Вчера около 19:45 в районе платформы «Тимирязевская» электропоездом сообщением Москва - Дубна смертельно травмирован мужчина 1989 года рождения. По предварительным данным, он перебегал железнодорожные пути перед близко идущим поездом», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что сейчас сотрудники транспортной полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.