РИАМО - 15 мар. Концертная программа «Весна идет» состоится в центре культуры и досуга «Мечта» в подмосковном Орехово-Зуеве 22 марта, сообщается на странице учреждения в социальной сети «ВКонтакте».

«Весенняя концертная программа с участием хореографических ансамблей «Сувенир» и «Радуга», вокальной группы «Карусель», группы эстрадного вокала «Мечта», а также студии современного танца Stage порадует жителей Орехово-Зуева 22 марта», – говорится в сообщении.

По данным Орехово-Зуевского информагентства, концерт начнется в 18:00 по адресу: город Орехово-Зуево, улица Набережная, дом №9А. Вход свободный.

По всем вопросам можно обратиться по телефону: 8(496)425-12-64.