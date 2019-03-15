РИАМО - 15 мар. Космический корабль «Союз МС-12», ранее стартовавший с космодрома «Байконур», выполнил успешную стыковку с Международной космической станцией (МКС), сообщает Газета.ru.
«На борту корабля находятся российский космонавт Алексей Овчинин, а также американские астронавты Ник Хейг и Кристина Кук. Овчинин и Хейг должны были прибыть на МКС в октябре прошлого года, однако из-за нештатной ситуации с ракетой их корабль приземлился примерно через 20 минут после старта», - уточняется в сообщении.
После стабилизации давления экипаж космического корабля «Союз» откроет шлюзы и перейдет на МКС.
Трансляцию стыковки корабля со станцией провели на сайте Роскосмоса.
«Союз МС-12» стартовал с космодрома Байконур 14 марта.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии