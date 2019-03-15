РИАМО - 15 мар. В середине апреля земля в Москве и Подмосковье уже может полностью освободиться от снежного покрова, сейчас высота сугробов в регионе составляет 20 сантиметров, сообщил РИАМО в пятницу ведущий специалист Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.

«У нас еще 20 сантиметров снега. Он тает плавно, но конкретный день, когда он растает, никто не назовет. Эта неделя вся будет теплой, (температура - ред.) выше нормы, снег будет таять. Но 20 сантиметров снега будут таять где-то до начала - середины апреля», - сказал Цыганков.

Он отметил, что в этом сезоне в Московском регионе еще ожидается выпадение снега. По прогнозу, это произойдет с 18 по 20 марта.

Ранее на сайте «Метеоновости» отмечалось, что на грядущих выходных в Москву и Подмосковье придет апрельское тепло и начнется бурное таяние снега.