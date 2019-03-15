РИАМО (КОРОЛЕВ) – 15 мар. В подмосковном Королеве специалисты отдела контроля качества управляющей компании «Жилсервис» за неделю нашли больше 50 нарушений в уборке дворов и подъездов, сообщил «РИАМО в Королеве» представитель УК.

С 7 по 14 марта специалисты отдела контроля качества управляющей компании «Жилсервис» провели рейды по обслуживаемой территории.

«В ходе регулярных рейдов выявили 54 нарушения в работе подрядных организаций. Большинство нарушений касались незаконной рекламы, плохой уборки придомовых территорий и парковочных мест от снега и наледи, неудовлетворительной уборки подъездов и мусорных камер», – сказал собеседник агентства.

По каждому нарушению сотрудниками УК составлены предписания на устранение, а также наложены штрафные санкции на подрядную организацию за нарушение регламента работы. На данный момент все замечания уже устранены, а проблемные участки взяты на контроль.

Сообщить о плохой уборке можно в Единую диспетчерскую службу (ЕДС) по многоканальному телефону: 8(499)929-99-99, через сайт или скачать и использовать мобильное приложение «ЕДС Королев», которое доступно в App Store и Google Play.