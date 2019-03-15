РИАМО - 15 мар. Пользователь портала Pikabu обратил внимание на оригинальный способ пользоваться платными парковками в Москве бесплатно, для этого недобросовестным автомобилистам нужен только лишь велосипедный тросик.

«Суть способа проста. Два автомобиля паркуются по всем правилам на платной парковке максимально близко друг к другу. С них снимаются номера, а автомобили пристегиваются друг к другу велосипедным замком с тросиком за ручки дверей», - рассказал автор поста на Pikabu.

Он добавил, что выписать штраф на автомобиль без номеров инспекторы не могут, а эвакуировать такие автомобили, не причинив ущерб им или иному имуществу автовладельца, тоже невозможно.

В комментариях к посту другие пользователи предложили ставить на такие автомобили блокираторы колес и выписывать хитрым водителям двойные тарифы.

Платная парковка появилась в Москве в ноябре 2012 года, сначала она действовала на ряде улиц в центре города. Впоследствии зона платной парковки несколько раз расширялась. С 15 декабря 2018 года на наиболее загруженных улицах в центре столицы повысили тарифы на парковку, максимальный дневной тариф достиг 380 рублей в час.

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