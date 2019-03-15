РИАМО - 15 мар. Следователи возбудили уголовное дело после расстрела бизнесмена около подъезда одного из многоэтажных домов в подмосковных Мытищах, в погибшего произвели не менее трех выстрелов, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК РФ по Подмосковью.

14 марта возле подъезда одного из многоэтажных домов на улице Борисовка в Мытищах двое неизвестных подошли к мужчине и произвели в него не менее трех выстрелов из неустановленного огнестрельного оружия, после чего скрылись.

«По данному факту следователем следственного отдела по городскому округу Мытищи ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство) и частью 1 статьи 222 УК РФ (незаконный оборот оружия)», - отмечается в материале.

В ходе осмотра места происшествия следователями и криминалистами обнаружены и изъяты пули и гильзы, а также иные предметы. Назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинская и баллистическая.

Допрашиваются свидетели произошедшего. Принимаются меры к установлению мотивов, а также лиц, причастных к преступлению.

По данным СМИ, был убит предприниматель Геворг Туманян, который занимался розничной торговлей.