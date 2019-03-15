РИАМО - 15 мар. Центр организации дорожного движения (ЦОДД) установил уменьшенные знаки «Уступи дорогу» и «Пешеходный переход» на одной из московских улиц и был оштрафован на 200 тысяч рублей, так как в ГИБДД их посчитали небезопасными, пишет «Коммерсант».

«Постановление о штрафе в 200 тысяч рублей, который должен заплатить ЦОДД, вынесла мировой судья Ольга Щербинина в феврале этого года. Предметом спора стали дорожные знаки, следует из материалов дела», - говорится в сообщении.

Использовать на улицах города указатели, размер которых меньше стандартных, ЦОДД вместе с экспертным центром Probok.net предложили в 2015 году. Это было обусловлено тем, что знаков слишком много и они очень крупные, это портит городской облик. Тогда же первый вице-премьер Игорь Шувалов поручил Москве и Санкт-Петербургу провести эксперимент, разместив уменьшенные знаки в отдельных районах, что и было сделано.

«С 1 ноября 2017 года Росстандарт ввел в действие предварительный национальный стандарт (ПНСТ), закрепляющий право городов применять уменьшенные знаки в пилотном режиме», - уточняется в материале.

В рамках данного стандарта в 2018 году ЦОДД установил знаки «Уступи дорогу» и «Пешеходный переход» размером 500x500 миллиметров на перекрестке Анадырского проезда и Минусинской улицы. Но ГИБДД выявила нарушения национальных по размерам и направило дело в суд.

Инспектора на суде отметили, что ГИБДД России в 2017 году в переписке с ЦОДД настаивала, что знаки «Уступи дорогу» и «Пешеходный переход» должны сохранить стандартный размер, не подвергаясь уменьшению, так как может возникнуть угроза безопасности движения. Так как ПНСТ, по мнению ГИБДД, носит рекомендательный характер, то он не должен противоречить действующим стандартам.

«Установка нестандартных знаков не была согласована с ГИБДД России. Госавтоинспекция приводит данные по другим улицам, где проводился эксперимент: на улицах Балчуг, Большая Никитская, Мясницкая и в Никитском переулке до установки знаков нового формата аварий не было, а с февраля 2017 по апрель 2018 года произошло семь наездов на пешеходов, двое погибли», - поясняется в статье.

В ЦОДД уточнили, что ПНСТ, который действует до 1 ноября 2020 года одновременно с национальными стандартами, можно применять без согласований с Госавтоинспекцией. В предварительном национальном стандарте поясняется, что его положения «могут вступать в расхождение с существующими практиками в связи с новыми практиками и подходами». Но он разрешает применять знаки размером 500 миллиметров на нескоростных улицах городов.

Представитель пресс-службы Росстандарта отметил, что объектом стандартизации ПНСТ являются экспериментальные дорожные знаки, их апробация, документ предназначен для «специальных случаев». А объектом ГОСТов являются «обычные» указатели.

Он добавил, что противоречий между стандартами не усматривается. Также сейчас рассматривается возможность перевода предварительного стандарта в национальный.