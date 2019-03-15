РИАМО - 15 мар. Спасатели потушили возгорание автопокрышек и утеплителя в ангаре на северо-востоке Москвы, никто не пострадал, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по столице.

Накануне в 20:28 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по городу Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: Малахитовая улица, владение 27, строение 1.

«Происходило загорание автомобильных покрышек, лакокрасочной продукции и утеплителя в металлическом ангаре на площади 150 квадратных метров. Принятыми мерами в 21:12 пожар был локализован, а в 21:35 – ликвидирован», - говорится в сообщении.

Сведений о пострадавших в пожаре спасателям не поступало.