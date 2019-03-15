РИАМО - 15 мар. Пятилетнюю девочку, которую обнаружили в захламленной квартире в Москве, могут выписать из больницы через семь-десять дней, сообщил в пятницу журналистам главный педиатр департамента здравоохранения Москвы, главврач детской городской клинической больницы имени Башляевой Исмаил Османов.

«У девочки пока идет процесс диагностический, лечебный, адаптационный. Я думаю, она будет находиться здесь еще минимум 7-10 дней», - сказал Османов.

Он отметил, что после больницы девочка продолжит адаптацию в Центре патологии речи и санатории.

«Конечно, ей будут заниматься органы опеки, законные представители, но мы планируем постоянно держать ее в поле зрения и следить за состоянием ее здоровья», - добавил Османов.

В квартире на Ленинградском шоссе в Москве 10 марта обнаружили пятилетнюю девочку с вросшим в кожу шеи украшением. У ребенка отсутствуют социальные навыки. Со слов соседей, на момент обнаружения девочки ее матери не было дома несколько дней. Ребенок доставлен в реанимацию, мать задержана.

При допросе в качестве подозреваемой, женщина пояснила, что является матерью-одиночкой и вынуждена, уходя на работу либо по делам, оставлять дочь дома одну. Поскольку у нее имеется просроченный долг за кредит, а также задолженность за коммунальные платежи, для их погашения она собиралась продать квартиру и временно, до приобретения нового жилья, переехать с ребенком к своему знакомому.

После обнаружения истощенной пятилетней девочки в Москве возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 2 статьи 105 УК РФ «Покушение на убийство».

Прокуратура обратилась в Головинский суд Москвы с требованием лишить родительских прав мать девочки-маугли Ирину Гаращенко.