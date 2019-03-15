РИАМО - 15 мар. В 2019 году столичные власти продолжат развивать мегапроекты в сфере образования, в частности, проект «Московская электронная школа» («МЭШ»), который предусматривает внедрение современных электронных систем в городских школах, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В 2018 году на образовательном саммите HundrED в Хельсинки (Финляндия) «МЭШ» включили в список 100 главных образовательных проектов мира. А в 2019 году «Московская электронная школа» стала победителем Всероссийского конкурса лучших практик и инициатив социально-экономического развития субъектов России», - напоминается в сообщении.

В рамках «Московской электронной школы» внедрена электронная запись в детские сады и школы, электронный журнал и дневник, электронная библиотека. Другие направления проекта: проход и питание по электронной карте, видеонаблюдение, система электронных диагностик «Мои достижения», электронная система подачи заявлений на участие в ГИА, итоговом сочинении (изложении).

Также создан сервис аттестации учителей на основе электронных систем, сервис по автоматизации бухгалтерского учета, кадрового учета и расчета заработной платы работников государственных образовательных учреждений Москвы.

Сейчас в библиотеке «МЭШ» в общем доступе находятся свыше 33 тысяч сценариев уроков, 348 учебников издательств и 883 электронных учебных пособия, более 42,5 тысяч интерактивных приложений.