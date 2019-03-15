РИАМО - 15 мар. В удовлетворительном состоянии находится пятилетняя девочка, оставленная матерью в квартире на севере Москвы, сообщил в пятницу журналистам главный педиатр департамента здравоохранения Москвы, главврач детской городской клинической больницы имени Башляевой Исмаил Османов.

«Девочка сейчас в удовлетворительном состоянии. Она проходит лечебный процесс, диагностический, реабилитационный, адаптационный. Есть очень серьезные подвижки. Уже много новых навыков у нее», - сказал Османов.

Он отметил, что девочка активно принимает пищу, играет, хорошо общается с сотрудниками медицинского учреждения, которые ее навещают, в том числе консультанты, психологи, неврологи.

«Она теперь не боится купания, спит на кровати, дает делать исследования, в том числе аппаратные, слушать себя врачами. Социализируется достаточно хорошо», - добавил Османов.

Он уточнил, что пока девочка не говорит отдельных слов, но слоги уже произносит.

«Общается она больше визуально, она часто улыбается, показывает все предметы, которые ее попросишь показать. Также я бы не употреблял этот термин (девочка-маугли - ред.), которое потом может прицепиться, так как девочка попадет дальше в социум», - заявил Османов.

По его словам, у ребенка есть элементарные навыки. Кроме того, по физическим параметрам она не отстает от своих сверстников, но у нее наблюдается задержка умственного развития.

В квартире на Ленинградском шоссе в Москве 10 марта обнаружили пятилетнюю девочку с вросшим в кожу шеи украшением. У ребенка отсутствуют социальные навыки. Со слов соседей, на момент обнаружения девочки ее матери не было дома несколько дней. Ребенок доставлен в реанимацию, мать задержана.

При допросе в качестве подозреваемой, женщина пояснила, что является матерью-одиночкой и вынуждена, уходя на работу либо по делам, оставлять дочь дома одну. Поскольку у нее имеется просроченный долг за кредит, а также задолженность за коммунальные платежи, для их погашения она собиралась продать квартиру и временно, до приобретения нового жилья, переехать с ребенком к своему знакомому.

После обнаружения истощенной пятилетней девочки в Москве возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 2 статьи 105 УК РФ «Покушение на убийство».

Прокуратура обратилась в Головинский суд Москвы с требованием лишить родительских прав мать девочки-маугли Ирину Гаращенко.