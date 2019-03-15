РИАМО - 15 мар. Гранты за вклад в развитие «Московской электронной школы» уже получили 722 преподавателя, которые работают в 314 столичных школах, многим педагогам за активное участие в проекте уже вручили по несколько грантов, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Десяти столичным педагогам были вручены гранты за создание востребованного контента в проекте «Московская электронная школа» («МЭШ») на недавнем селекторном совещании городского департамента образования и науки. Общее количество столичных педагогов, отмеченных за вклад в развитие «МЭШ», за время существования проекта достигло 722 человек. Они работают в 314 городских школах», - говорится в сообщении.

Московские педагоги принимают активное участие в проекте, многим из них уже вручили по несколько грантов. Причем мотивирует педагогов не столько денежное вознаграждение, сколько профессиональное признание коллег, которые используют их материалы в своей работе.

При составлении контента «Московской электронной школы» ведущие учителя, эксперты и методисты учитывают современные требования к предметному и метапредметному содержанию учебных материалов, а также психолого-педагогические и возрастные особенности школьников. С этой точки зрения «МЭШ» — уникальный источник учебного контента.

По общему количеству учителей, получивших гранты, сейчас лидирует школа №1571: из ее преподавательского состава за вклад в развитие проекта награжден 31 педагог. На втором месте — школа №2036 (19 учителей). Третье и четвертое места делят между собой школа №627 и Московская международная школа (по 14 педагогов). Замыкает пятерку лидеров школа №1560 (11 педагогов).

Гранты за вклад в развитие проекта «Московская электронная школа» выплачивают за разработку учебного пособия, сценария урока или блока сценариев, образовательных приложений, а также метапредметного урока, созданного учителями в соавторстве. Размер вознаграждения зависит от того, насколько востребован опубликованный материал педагогами столичных школ.