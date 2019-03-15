РИАМО - 15 мар. Вход в Музей Победы на Поклонной горе в Москве 12 апреля сделают бесплатным для всех посетителей с именем Юрий, в этот день 58 лет назад советский космонавт Юрий Гагарин облетел Землю по орбите на космическом корабле «Восток-1», что стало первым в истории полетом человека в космос, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«В честь праздника мы дарим всем Юриям, тезкам первого космонавта на планете, возможность посетить наш музей бесплатно. Для этого необходимо предъявить паспорт в кассе выставочного комплекса», — сказал представитель пресс-службы Музея Победы.

Кроме постоянной экспозиции, в музее можно будет посмотреть документальный фильм о легендарном космонавте, дважды Герое СССР Георгии Береговом. Показ приурочен к 98-й годовщине со дня его рождения и начнется в 14:00.

Музей Победы входит в состав мемориального комплекса на Поклонной горе. В этом музее хранится около 300 тысяч экспонатов, связанных со Второй мировой войной. Это личные вещи солдат, письма, элементы снаряжения, стрелковое оружие и многое другое. На открытых площадках музея можно увидеть более 300 образцов военной техники и вооружения периода Великой Отечественной войны и второй половины ХХ столетия. Залы музея открыты для посетителей с 10:00 до 21:30.

Музейный комплекс также включает Зал памяти и скорби, Зал исторической правды, Зал полководцев, Зал славы, трехмерную художественно-историческую панораму «Битва за Берлин. Подвиг знаменосцев», художественную галерею и четыре кинозала.