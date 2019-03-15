РИАМО - 15 мар. Столичный парк «Зарядье» получил премию международного конкурса MIPIM Awards, премия получена в категории «Лучший проект восстановления городской среды», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Победителей конкурса объявили 14 марта. Награды MIPIM Awards вручили в 11 номинациях. Парк «Зарядье» вместе с концертным залом вошел в список финалистов в категории «Лучший проект восстановления городской среды». На звание лучшего претендовали еще три общественных пространства — экопарк из китайского Чанчуня, Национальный центр искусств Гаосюна (Тайвань) и проект реконструкции исторического центра Франкфурта-на Майне», -говорится в сообщении.

В этом году в конкурсе MIPIM Awards участвовали 200 проектов из 58 стран мира. Из них в финал прошли 45 проектов из 21 страны.

Парк «Зарядье» появился на месте бывшей гостиницы «Россия» в сентябре 2017 года. Концертный зал мирового уровня открыли в сентябре 2018 года. Это уникальное сооружение со сценой-трансформером, идеальной акустикой и высококачественными музыкальными инструментами, в том числе органом французской фирмы Mühleisen.

Парк уже становился обладателем престижных международных наград. Так, в 2018 году «Зарядье» получило премию портала ArchDaily в номинации «Лучший проект в области общественных пространств». Также парк вышел в финал Всемирного фестиваля архитектуры и был в числе лучших мест мира по версии журнала Time.