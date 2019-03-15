РИАМО - 15 мар. В 2020 и 2021 годах эскалаторы начнут менять еще на девяти станциях метро, обновление коснется тех подъемников, у которых заканчивается срок эксплуатации, в следующем году новые подъемники установят на станциях «Новослободская», «Смоленская», «Рижская» и «Университет», а в 2021-м — на «Арбатской», «Комсомольской», «Краснопресненской», «Алексеевской» и «Шоссе Энтузиастов», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Многие из подъемников проработали больше 50 лет, поэтому их просто необходимо обновить. Новые эскалаторы будут изготовлены из современных негорючих материалов, например из нержавеющей стали. На лестничном полотне установят специальные щетки со светодиодной подсветкой, которые защитят механизмы эскалаторов от попадания мелких предметов», — сказал заместитель мэра города, глава департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов.

В ходе работ на «Новослободской», «Рижской» и «Университете» добавят еще по одной эскалаторной ленте. Если сейчас выйти в город и спуститься на каждую из перечисленных станций можно только по трем эскалаторам, то после завершения работ пассажирам будет доступно по четыре подъемника.

Во время замены подъемников закроют «Смоленскую» и «Рижскую». Для удобства пассажиров возле станций будут курсировать бесплатные компенсационные автобусы. На них можно будет доехать до ближайших работающих станций подземки. «Новослободская» и «Университет» продолжат работать во время реконструкции. Здесь будут закрыты только те вестибюли, где обновляют подъемники.

В 2021 году эскалаторы начнут менять на «Арбатской» Арбатско-Покровской линии, «Комсомольской» и «Краснопресненской» Кольцевой линии, «Алексеевской» Калужско-Рижской линии и «Шоссе Энтузиастов» Калининской линии.

На выходе к Казанскому вокзалу со станции «Комсомольская» добавят еще один эскалатор — здесь будет пять подъемников вместо четырех. Помимо этого, дополнительный эскалатор появится на выходах в город с «Краснопресненской» и «Алексеевской», в переходе с «Арбатской» на «Александровский сад» и «Библиотеку имени Ленина». На каждой из этих станций будет по четыре эскалатора вместо трех.

Специалисты также поменяют направляющие наклонов эскалаторов, тяговые цепи и ступени, проверяют исправность всех рабочих и аварийных тормозов, электродвигателей, при необходимости ремонтируют редукторы головных валов. Это важные элементы, которые обеспечивают плавное и безопасное движение. В прошлом году в метро провели капитальный ремонт 57 эскалаторов, а в этом году обновят еще столько же.

Замена эскалаторов — часть масштабной программы реконструкции станций подземки. С 2010 года новые эскалаторы установили на 14 станциях: «Бабушкинской», «Бауманской», «Белорусской», «Ботаническом саде», «ВДНХ», «Красных Воротах», «Медведкове», «Ленинском проспекте», «Площади Революции», «Фрунзенской», «Спортивной», а также на трех станции Кольцевой линии — «Октябрьской», «Парке культуры» и «Проспекте Мира». Замены эскалаторов в этом году не планируется.