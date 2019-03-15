РИАМО - 15 мар. Сотрудники полиции УМВД России по городскому округу Подольск задержали ранее неоднократно судимого 44-летнего жителя Домодедова, подозреваемого в совершении разбойного нападения на сотрудницу продуктового магазина, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Установлено, что злоумышленник, находясь в помещении продуктового магазина, расположенного в поселке Поливаново, угрожая ножом сотруднику супермаркета, похитил денежные средства и мобильный телефон», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Изучив записи камер видеонаблюдения, сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого. В ходе обыска по месту его проживания полицейские обнаружили и изъяли похищенный телефон, который возвращен потерпевшей.

По данному факту следственным управлением УМВД возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ «Разбой». Санкция указанной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.