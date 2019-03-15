РИАМО - 15 мар. В столице на 20% снизилась смертность от инфаркта миокарда, количество летальных исходов в больницах от острого инфаркта миокарда снизилось до 6%, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В результате за последние пять лет число умерших от инфаркта миокарда снизилось на 20%. А количество летальных исходов в больницах от острого инфаркта миокарда снизилось до 6%. В 2010 году оно составляло 14,2%. Кроме того, в два раза выросло количество пациентов с острым инфарктом миокарда, которым провели ангиопластику — стентирование сосудов сердца», - говорится в сообщении.

В 2018 году в сеть сосудистых центров вошли больница имени С.С. Юдина и больница имени М.П. Кончаловского в Зеленограде. Во всех 10 инсультных центрах, расположенных в крупнейших многопрофильных стационарах в разных районах Москвы, есть по две ангиографические установки. Это обеспечивает круглосуточную работу сети, в клиниках которой проводится эндоваскулярное лечение больных, перенесших ишемический инсульт, а также оказывается оперативная хирургическая помощь пациентам с инфарктом миокарда.

Благодаря налаженной маршрутизации от момента прибытия скорой на вызов и до начала операции при инфарктах и инсультах проходит не больше часа. Это соответствует лучшим мировым стандартам.

Кроме того, на базе московских поликлиник работают школы профилактики инфарктов и инсультов и кабинеты вторичной профилактики. Врачи проводят выездные информационно-профилактические мероприятия «Узнай уровень своего артериального давления» на предприятиях, станциях метро, в кинотеатрах, торговых центрах, парках и других местах массового пребывания москвичей.