РИАМО - 15 мар. До конца 2019 года в Москве откроются четыре стеклянных моста через пути Московского центрального кольца (МЦК), сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Завершить строительство и ввести в эксплуатацию все четыре надземных перехода планируется в 2019 году. Работы ведутся в технологические часы и не мешают поездам МЦК ходить по расписанию. Возведение дополнительной инфраструктуры на режим работы кольца тоже не влияет», — сказал представитель пресс-службы АО «МКЖД».

Два надземных пешеходных перехода возводятся в Северном административном округе, первый протянется от створа Старокоптевского переулка в сторону Михайловской улицы, соединив два крупных района — Головинский и Коптево, длина конструкции составит 185 метров.

Второй мост протяженностью 190 метров откроется в створе улицы Врубеля и Проектируемого проезда №6560. Он свяжет поселок художников в районе Сокол с жилыми микрорайонами соседнего Щукина и территорией лесопарка «Большая Всехсвятская роща».

Еще один надземный переход построят над проспектом Мира в районе домов 202а — 220а, строения 4 неподалеку от станции МЦК Ростокино на северо-востоке Москвы. Новый мост длиной 85 метров станет частью строящегося транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Ярославская». По нему пассажиры смогут перейти со станции МЦК на железнодорожную платформу Северянин Ярославского направления Московской железной дороги (МЖД) и обратно.

Четвертый переход через МЦК возведут в Восточном административном округе в районе Богородское неподалеку от станции МЦК Бульвар Рокоссовского. Мост свяжет 3-й проезд Подбельского с Пермской улицей и парком «Лосиный остров». Протяженность надземной конструкции составит 150 метров. Мост войдет в состав ТПУ «Бульвар Рокоссовского».

Новые пешеходные мосты сделают безопасными и удобными для горожан. У них будут панорамные окна из прочного антивандального стекла и белоснежные фасады. А внутри переходы оборудуют лифтами и пандусами. Вечером на прозрачной конструкции будет зажигаться архитектурная подсветка.

Московское центральное кольцо — вид городского общественного транспорта, который появился в столице в 2016 году. МЦК включает 31 станцию. На шести из них есть пересадки на железнодорожные платформы Ярославского, Казанского, Савеловского и Смоленского направлений МЖД. По кольцу курсируют скоростные поезда «Ласточка». МЦК значительно разгрузило столичную подземку и улучшило транспортную доступность многих районов города.