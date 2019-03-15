РИАМО - 15 мар. В пятницу в Москве и Подмосковье ожидается облачная погода без существенных осадков, максимальная температура воздуха составит плюс 5 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем Московский регион будет находиться на западной периферии обширного малоподвижного антициклона. Ожидается облачная погода, без существенных осадков. Максимальная температура воздуха в Москве от плюс 2 до плюс 4, по области от 0 до плюс 5 градусов», - говорится в сообщении.

Ветер ожидается южного направления 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 747 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 60%.

Синоптики отмечают, что начало весны в Московском регионе характеризовалось очень частыми и довольно радикальными переменами погодных условий. Смена погоды с частыми, не ритмичными колебаниями температуры и влажности воздуха негативно влияют и на состояние больных с хроническими болезнями суставов, с постравматическими и послеопрационными состояниями суставов и позвоночника.

Высокая влажность, ветер, повышение температуры и дефицит кислорода в воздухе являются наиболее биотропными внешними условиями для людей, страдающих бронхиальной астмой и хроническими бронхитами, что требует медикаментозной сезонной терапии, которая рекомендована лечащим врачом.