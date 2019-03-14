РИАМО - 14 мар. На территории лесничеств и питомников Московской области создали 50 снежных хранилищ-холодильников и хранилищ-ледников, куда на временное хранение в скором времени будут помещены сеянцы и саженцы, говорится в сообщении пресс-службы комитета лесного хозяйства Подмосковья.

«В лесничествах и питомниках, подведомственных комитету лесного хозяйства Московской области, учреждениях – ГАУ Московской области «Центрлесхоз» и ГКУ Московской области «Мособллес» закончено создание 50 снежных хранилищ-холодильников и хранилищ-ледников», – говорится в сообщении.

В конце зимы до наступления оттепелей, и пока снега в лесах было достаточно, работники подмосковного лесного хозяйства в сжатые сроки создавали снежные кучи и ледники. Чтобы создать воздушную прослойку, препятствующую быстрому таянию снега, накрывали снежные подушки соломой или опилками, завозили в каменные сараи и бетонные погреба лед или снег. Внутри ледников и снежных куч снег не тает, и минусовая температура сохраняется до середины весны.

Сюда на временное хранение поместят сеянцы и саженцы, которые станут посадочным материалом весной этого года при проведении акции «Лес Победы» и выполнения государственного задания по воспроизводству лесов.

Хранение в ледниках и снежных кучах посадочного материала позволяет за счет задержки преждевременной вегетации добиться того, чтобы растения безболезненно проснулись и пошли в рост только после высадки на лесокультурных площадях.