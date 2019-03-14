РИАМО - 14 мар. Участие в фестивале «Веселые старты на призы губернатора Московской области» в 2019 году по традиции примут школьные команды, школы-победители получат деньги на развитие спортивной инфраструктуры, общий призовой фонд – 20 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

«В этом году сборные будут сформированы из учеников вторых-четвертых классов, по одному мальчику и девочке от каждого класса общеобразовательной организации Московской области. Зональный этап соревнований пройдет в три дня: 16, 17 и 23 марта 2019 года и состоится на восьми территориях: в Павловском Посаде, Талдоме, Шаховской, Лыткарине, Озерах, Наро-Фоминске, Домодедове и Фрязине», – говорится в сообщении.

Финальный этап пройдет 20 апреля в Люберцах, между призерами и победителями будут разыграны сертификаты на крупные денежные призы. Команда-победитель отправится в Москву для участия во всероссийском финале.

«У «Веселых стартов» в Московской области уже долгая и довольная добрая традиция. Мы проводим эти соревнования с 2013 года и можем видеть все позитивные плоды, которые нам дает организация этого мероприятия. Дети проявляют большой интерес к спорту, к тому же соревнования подобного формата воспитывают в них командный дух и стремление к достижению высоких результатов, волю к победе», – отметил министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Он также добавил, что мероприятие преследует еще одну благую цель, так как помимо памятных подарков, кубков и медалей победители разделят призовой фонд в размере 20 миллионов рублей, потратить который можно будет на укрепление материально-технической базы образовательных организаций.

«Школы получат возможность реализовать выигранные субсидии на строительство спортивных объектов, приобретение спортивного инвентаря, установку спортивной площадки или ремонт уже существующих спортивных сооружений», – заключил Терюшков.