РИАМО - 14 мар. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев осмотрел новый правительственный комплекс на территории московского международного делового центра «Москва-Сити», куда, в частности, переезжают центральные аппараты Минэкономразвития, Минпромторга, Минкомсвязи России, сообщается на сайте правительства РФ.

«Создание правительственного комплекса и совместное размещение в нем федеральных органов исполнительной власти позволит повысить эффективность работы и взаимодействия федеральных ведомств, а также будет способствовать экономии бюджетных средств за счет сокращения площадей и расходов на их эксплуатацию и содержание», – говорится в сообщении.

В деловой центр переезжает ряд федеральных органов исполнительной власти, включая центральные аппараты Минэкономразвития, Минпромторга, Минкомсвязи России (всего около 5 тысяч сотрудников).

В качестве нового офиса для ведомств выбрана 42-этажная офисная башня многофункционального комплекса «IQ-квартал». Федеральные ведомства займут офисные помещения площадью 69 тысяч квадратных метров (в настоящее время ведомства занимают 160 тысяч квадратных метров в разных зданиях Москвы).

«Решение о его создании (комплекса – ред.) было принято полтора года назад после совместного предложения Минэкономразвития, Минпромторга, Минкомсвязи», – отметил Медведев во вступительном слове.

По его словам, одним из основных аргументов в пользу объединения ведомств была экономия бюджетных средств.

«Мы сегодня с вами должны обсудить оптимизацию расходов, которые связаны с государственным управлением. В частности, когда мы эти решения обсуждали и принимали, то исходили из того, что новые стандарты размещения позволят сэкономить на содержании и охране зданий. Вместо 12 или даже больше административных зданий, которые были разбросаны по всей Москве, ведомства теперь сосредоточены в одном месте – на площади, которая в два раза меньше, и это должно принести экономию», – уточнил премьер-министр.

Кроме того, это решение способствует внедрению в сферу управления цифровых технологий, платформенных решений.

«Здесь реализовано совершенно иное понимание межведомственного взаимодействия. Мы сейчас ходили по этажам, смотрели, как все это устроено. Конечно, для коммуникаций это абсолютно другая история, и возможности открываются совершенно другие – с точки зрения цифровых технологий, возможности отказаться от бумаг, да и просто прямых коммуникаций между сотрудниками внутри одного ведомства и между отдельными министерствами», – считает Медведев.