РИАМО - 14 мар. На северо-востоке столицы на улице Малахитовая произошел пожар в металлическом ангаре, сведений о пострадавших не поступало, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Москве.

«Четырнадцатого марта в 20:28 в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Малахитовая, владение 27, строение 1, где, по предварительной информации, происходит загорание в металлическом ангаре. Площадь пожара выясняется», – говорится в сообщении.

На месте возгорания работают пожарно-спасательные подразделения. Сведений о пострадавших не поступало.