РИАМО - 14 мар. Свыше 85% родителей удовлетворены качеством летнего отдыха детей в Московской области, всего в соцсетях опросили 500 человек в 24 муниципальных образованиях, сообщается на сайте регионального парламента.

В Мособлдуме в четверг уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова представила доклад о деятельности в 2018 году.

«По инициативе уполномоченного в социальных сетях был проведен опрос родителей об удовлетворенности уровнем организации летней оздоровительной кампании в Подмосковье. Было опрошено 500 человек в 24 муниципальных образованиях. По итогам опроса выставлены следующие оценки: 86% – пять баллов; 10% – четыре балла; 2% – три балла; 1% – два балла; 1% – один балл», – говорится в сообщении.

«Хочется отметить, что родители дали высокую оценку уровню подготовки вожатых. 90,3% опрошенных считают, что с их детьми в лагере работал квалифицированный персонал, 6,9% поставили четыре балла. Много положительных отзывов получили лагеря дневного пребывания в школах», – уточнила Мишонова.

Она также добавила, что в зоне пристального внимания всегда находятся особенные дети. Поэтому специально для их родителей в анкете был предусмотрен вопрос о наличии доступной среды, на который ответили 93 человека.

«Большинство из них сообщали, что в учреждениях, где отдыхали их дети, организована «доступная среда». Однако поступали сообщения и о том, что в отдельных корпусах не было специальных подъемников и детей приходилось носить на руках для приема лечебных ванн, купания в бассейне. К сожалению, еще не так много подмосковных лагерей и санаториев готовы принимать особенных детей», – уточнила детский омбудсмен.

Мишонова высказала мнение, что необходимо рассмотреть возможность расширения перечня лиц, имеющих право на предоставление льготных путевок, так как, по ее мнению, детский отдых в Подмосковье должен стать доступен для каждой семьи, независимо от ее материального положения, состава, уровня детского здоровья.

Ежегодно в Подмосковье проводится масштабная летняя оздоровительная кампания. В 2018 году в детских лагерях и санаториях отдохнули 407,5 тысяч детей из Московской области в возрасте от 7 до 15 лет, что на 53843 ребенка больше, чем в 2017 году. На территории области работали свыше 1,1 тысячи детских лагерей.