РИАМО - 14 мар. Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова в 2018 году проверила 279 школ региона на качество питания, сообщается на сайте регионального парламента.

В Мособлдуме в четверг Мишонова представила доклад о деятельности в 2018 году.

«В прошлом году уполномоченным был проведен мониторинг качества питания в школах Подмосковья. В мониторинге приняли участие 279 школ в 20 муниципальных образованиях», – говорится в сообщении.

По словам Мишоновой, основные нарекания касались вкусовых качеств блюд, их стоимости и температуры при подаче.

«Общественники сделали ряд замечаний в отношении состояния мебели и посуды в школьных столовых», – отметила Мишонова.

Кроме того, был опрошен 971 родитель. По итогам мониторинга выявлено, что питание устраивает 45% респондентов, 41% ответили, что совсем не устраивает, 7,1% опрошенных довольны качеством, но их не устраивает цена; 7% ответили другое.

«Представляется целесообразным установить запрет на передачу субподрядчику поставки продуктов в школы. А закупки на оказание услуг общественного питания или поставки продуктов проводить в виде конкурса с ограниченным участием», – отметила Мишонова.