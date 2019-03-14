РИАМО - 14 мар. В бюджет Подмосковья в 2018 году поступило более 1 миллиарда рублей со сбора за негативное воздействие на окружающую среду, по данному направлению работают и инспекторы Минэкологии региона, сообщается на сайте Московской областной думы.

В Мособлдуме в четверг прошел «Час территориальных органов федеральных органов исполнительной власти». Об итогах работы департамента Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Центральному федеральному округу рассказал начальник ведомства Денис Алексеев.

«Так, за 2018 год в бюджет Российской Федерации поступило более 1,3 миллиарда рублей за счет сбора за негативное воздействие на окружающую среду», – говорится в сообщении.

По словам Алексеева, 95% этих средств распределяются в бюджет Московской области.

«Таким образом, в бюджет субъекта было направлено более 1 миллиарда рублей», – прокомментировал Алексеев.

В целом по Московскому региону зарегистрировано 53735 организаций-природопользователей.

Заместитель председателя комитета Мособлдумы по вопросам государственной власти и региональной безопасности Николай Черкасов предложил ведомству рассмотреть возможность передачи части полномочий по сбору средств от негативного воздействия на окружающую среду правительству Подмосковья.

«Вы рассматриваете возможность привлечения инспекторов министерства экологии Подмосковья к данной работе? Это может положительно сказаться на объемах поступлений», – отметил Черкасов.

По словам Алексеева, сотрудничество с министерством экологии и природопользования Московской области уже ведется.

«Полномочия по администрированию доходов от платы уже переданы в Минэкологии Московской области в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по списку в рамках заключенного соглашения между Росприроднадзором и правительством Московской области, порядка 650 предприятий. Всего у нас недополучено 30–40 миллионов рублей, но мы работаем над этим», – ответил Алексеев.