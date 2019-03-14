РИАМО - 14 мар. Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова во время доклада в Мособлдуме предложила внести соответствующие изменения в административные регламенты, чтобы братья и сестры могли ходить в один детский сад, сообщается на сайте регионального парламента.

Мишонова отметила, что в 2018 году поступало большое количество обращений, связанных с особенностями электронной записи детей в ДОУ через портал государственных услуг.

«Система распределяет путевки автоматически согласно очередности. Это, с одной стороны, полностью исключает коррупционную составляющую, а с другой – часто не учитывает интересы семей. Например, зачастую младший ребенок не попадает в тот же детский сад, который посещает старший. Это доставляет семье множество неудобств», — сказала Мишонова.

По ее мнению, необходимо предусмотреть соответствующие изменения в административные регламенты, регулирующие предоставление путевок в дошкольные образовательные организации.

Мишонова уточнила, что соответствующее письмо было направлено в министерство образования.