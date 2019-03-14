РИАМО - 14 мар. С 18 по 21 марта в Ленинском районе пройдет второй четырехдневный семинар по финансовой грамотности, всего лекции для населения пройдут на площадках 16 муниципальных общественных палат Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления социальных коммуникаций Московской области.

Занятия проходят на базе общественных палат муниципальных районов и городских округов Московской области. Проводят их представители Центрального банка Российской Федерации в рамках реализации программы, разработанной для людей пожилого возраста и пенсионеров «Прививаем культуру финансовой грамотности».

«В прошлом году на площадках общественных палат Долгопрудного, Королева и Ликино-Дулева Банк России при поддержке Главного управления социальных коммуникаций Московской области провел ряд лекций по тематике финансовой грамотности для людей пожилого возраста. В текущем году мы запланировали проведение пяти четырехдневных семинаров и 11 однодневных занятий», – сказала министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Ирина Плещева.

По ее словам, первое в текущем году четырехдневное обучающее мероприятие прошло в Мытищах. В нем приняло участие порядка 100 человек.

«Мы получили большое количество положительных отзывов. Участники семинара научились пользоваться порталом «Госуслуги», интернет-банкингом, узнали, как отличить СМС, которые приходят от мошенников, и многое другое. Второй четырехдневный семинар состоится в Ленинском районе с 18 по 21 марта», – уточнила Плещева.

Программа «Прививаем культуру финансовой грамотности» состоит из занятий, в ходе которых пожилым людям рассказывают все самое важное о финансах по следующим темам: «Права пенсионера. Льготы и субсидии», «Как увеличить пенсию», «Защита жизни и здоровья пенсионеров». Также участникам рассказывают о финансовом мошенничестве, наследстве и передаче капитала, страховании здоровья, планировании семейного бюджета, разумной экономии.

По итогам четырех дневных семинаров, которые проводятся на компьютерах, всем участникам выдаются сертификаты.