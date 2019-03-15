РИАМО - 15 мар. В музейно-выставочном центре «Путевой дворец» в Солнечногорске с 15 марта по 21 апреля будут открыты две выставки, в состав первой войдут работы художников-графиков, на второй экспозиции представят работы мастеров вышивки гладью, говорится в сообщении пресс-службы администрации Солнечногорского района.

«Две выставки «Традиции» и «В плену волшебной нити» можно будет посетить в музейно-выставочном центре «Путевой дворец» в Солнечногорске. Экспозиции можно посмотреть с 15 марта», – говорится в сообщении.

Торжественное открытие состоится в 16:00. Вход на презентации свободный. Посмотреть на работы можно до 21 апреля.