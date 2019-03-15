РИАМО – 15 мар. В Подмосковье в пятницу пройдет апробация новой технологии получения материалов для единого государственного экзамена (ЕГЭ), в 2019 году из школ выпускаются 34,5 тысячи человек, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования региона Ольги Забраловой.

«Так, 15 марта во всех подмосковных пунктах проведения единого госэкзамена пройдет апробация технологии печати полного комплекта экзаменационных материалов по математике и технологии их передачи через интернет. В апробации будут участвовать более 11 тысяч одиннадцатиклассников и задействовано 259 пунктов сдачи», – сказала Забралова.

Она напомнила, что с 2019 года в подмосковном регионе полностью исключен человеческий фактор при получении экзаменационных материалов и соблюдена информационная безопасность.

«Московская область продолжает готовиться к проведению выпускных экзаменов и осваивать новую технологию. Такие апробации очень важны: взрослые смогут потренироваться в получении электронных материалов, а школьники попробуют свои силы в математике», – подчеркнула Забралова.

В этом году единый государственный экзамен сдадут 34,5 тысячи подмосковных выпускников.