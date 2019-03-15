РИАМО – 15 мар. В Москве застройщик начинает заселять дома последней очереди ЖК «Эталон Сити», полностью завершить проект планируется в 2021 году, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«Так, 15 марта застройщик ЖК «Эталон-Сити» намерен приступить к заселению башен «Токио», введенных в эксплуатацию в конце 2018 года в Юго-Западном округе», – отметила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Она уточнила, что ключи от 1623 квартир будут передаваться гражданам-соинвесторам строительства шести домов башенного типа, построенных в рамках последней очереди.

«Общая реализуемая площадь домов последней очереди составляет 171 тысячу квадратных метров. В единой для построенных зданий стилобатной части планируется размещение торгового центра, в подземной – паркинг на 1144 машино-места.

Коммерческие помещения будут передаваться собственникам одновременно с квартирами», – добавила Пятова.

ЖК «Эталон-Сити» – проект комплексной застройки района Северное Бутово. В общей сложности на земельном участке площадью 14,9 гектара будет построено 440 тысяч квадратных метров недвижимости. Девелопером проекта выступает Группа «Эталон».

Архитектурная концепция комплекса разработана известным архитектором Сергеем Чобаном (бюро SPEECH).

«Полностью реализовать проект застройщик планирует в 2021 году», – заключается в сообщении.