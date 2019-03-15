РИАМО – 15 мар. Участок Брошевского переулка от дома №8 до улицы Талалихина в центре Москвы стал двусторонним, говорится в сообщении пресс-службы центра организации дорожного движения.
Изменение схемы движения позволит уменьшить перепробеги, улучшить внутрирайонную связность и сократить время для выезда на улицу Талалихина, минуя светофоры на Абельмановской улице.
«Просим водителей быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков», – говорится в сообщении.
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