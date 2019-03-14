РИАМО - 14 мар. В деревне Фуньково Одинцовского округа Подмосковья, бывшем военном городке, капитально отремонтируют 11 кровель в многоквартирных домах, покрытия планируют заменить до ноября, говорится в сообщении пресс-службы администрации Одинцовского района.

«В Ершовском поселении в деревне Фуньково начались работы по замене кровель. Ремонт коснулся 11 жилых домов. На эти цели из фонда капитального ремонта было выделено более 29 миллионов рублей. Многоквартирные дома были включены в программу после передачи военного городка от министерства обороны РФ в ведение сельского поселения Ершовское», – сказал замруководителя администрации Одинцовского района Михаил Коротаев, курирующий вопросы ЖКХ.

На внеочередном заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций сельского поселения Ершовское было решено провести капитальный ремонт кровель всех многоквартирных домов в квартале Наташино деревни Фуньково. Работы в двух МКД уже завершены – отремонтированы чердачные помещения, полностью заменены стропильные системы крыш.