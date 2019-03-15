РИАМО – 15 мар. Сотрудники Госжилинспекции Московской области в пятницу проведут вебинар по муниципальной услуге о выдаче решения о переводе жилого помещения в нежилое, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«Уважаемые жители Московской области! 15 марта 2019 года с 15:00 до 16:00 Госжилинспекция Московской области проводит вебинар по муниципальной услуге «Выдача решения о переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение», в ходе которого вы сможете задать интересующие вопросы по указанной муниципальной услуге», – говорится в сообщении.

Для участия в вебинаре необходимо в указанное время перейти по ссылке.