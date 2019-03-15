РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 мар. В сельском Доме культуры «Романцево» Подольска в пятницу детям расскажут об истории Ростова-на-Дону в рамках развлекательно-познавательного проекта «Сказочная горница», сообщается в группе «МБУК «СДК «Романцево» поселка Радиоцентра Романцево» в соцсети «ВКонтакте».

«МБУК «Сельский дом культуры «Романцево» и библиотека-филиал №21 приглашают всех желающих на семейный познавательно-развлекательный проект «Сказочная горница» 15 марта. На этот раз юных гостей ждет второе путешествие в Ростов. Помимо увлекательного рассказа об этом замечательном городе ребят ждут традиционный мастер-класс и поучительная сказка», – говорится в сообщении.

Мероприятие начинается в 19:00 по адресу: поселок Радиоцентра Романцево, дом №10.