РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 15 мар. Сотрудники министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области в пятницу проведут прием граждан в Подольске, сообщается на сайте администрации горокруга.

«Пятнадцатого марта на базе общественной приемной исполнительных органов государственной власти Московской области и органов местного самоуправления в городском округе Подольск состоится очередной прием граждан. В соответствии с утвержденным руководителем администрации губернатора Подмосковья графиком в этот день прием граждан проведут уполномоченные сотрудники министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области», – говорится в сообщении.

Прием будет проводиться с 10:00 до 13:00 в режиме видеоконференцсвязи по адресу: Подольск, улица Кирова, дом №4 (1-й этаж, вход со стороны концертного зала), без предварительной записи.