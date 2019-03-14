РИАМО (БАЛАШИХА) – 14 мар. Диализный центр «НефроМед» по оказанию комплексной помощи пациентам с почечной недостаточностью открыли на улице Свердлова в подмосковной Балашихе, он стал самым большим в Московской области, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

В центре оказывают помощь пациентам с терминальной стадией хронической почечной недостаточности – состоянием, когда заболевание переходит в завершающую стадию и угрожает жизни человека.

«Группа компаний «НефроМед» открыла в Балашихе диализный центр. Теперь специализированную помощь пациенты смогут получить в шаговой доступности. Надеюсь, что работа этого центра скажется благоприятно на жизни наших горожан», – сказала заместитель главы администрации Балашихи Лилия Татевосян.

Она добавила, что в Балашихе более 100 жителей, которым необходим гемодиализ – внепочечное очищение крови при острой и хронической почечной недостаточности. Раньше процедуру они проходили в Москве и других городах Московской области.

Заместитель директора по развитию группы компаний «НефроМед» Михаил Дериглазов отметил, что диализный центр в Балашихе – самый большой в Московской области. В нем установлено около 30 аппаратов для гемодиализа, на каждом из которых процедуру могут проходить шесть человек за три смены.

«Длительность одного сеанса гемодиализа 4 часа. Около 20 жителей Балашихи с хронической болезнью почек уже прошли процедуру в новом медцентре», – отметил Дериглазов.

Для пациентов в медцентре предусмотрены раздевалки, комнаты отдыха, телевизоры. Всех обеспечивают пижамами и одеялами.

Диализный центр «НефроМед» оказывает услуги по полису обязательного медицинского страхования (ОМС). При обращении пациенту необходимо при себе иметь паспорт и медицинский полис.