РИАМО - 14 мар. Тарифы на авиационное топливо обновил столичный аэропорт «Домодедово», по новым ставкам воздушная гавань начнет работать с первого апреля, размер тарифа за взлет-посадку составит 288 рублей за одну тонну максимальной взлетной массы самолета, сообщил РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы аэропорта.

«Корректировка тарифов - плановое мероприятие, которое направлено на то, чтобы привести уровень тарифов в соответствие с фактическими показателями накопленной инфляции», - сказал собеседник агентства.

Размер тарифа за взлет-посадку составит 288 рублей за одну тонну максимальной взлетной массы (МВМ) самолета. Сбор за авиационную безопасность будет до 225 рублей за тонну МВМ. Тариф за предоставление аэровокзала на внутренних воздушных линиях составит 99,6 рубля с НДС на одного пассажира, а на международных линиях - 139,3 рубля за человека.

Кроме того, сбор за обслуживание пассажиров на внутренних рейсах будет около 219 рублей без НДС за одного пассажира старше 12 лет, а на международных линиях - 243 рубля за человека.