РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 15 мар. Жители подмосковного Подольска на приеме граждан в пятницу смогут задать свои вопросы начальнику отдела уголовного розыска УМВД Подольска Кириллу Бабурскому, сообщается на сайте УМВД России по городскому округу.

По данным графика приема граждан руководящим составом УМВД России по городскому округу Подольск, опубликованном на сайте, начальник отдела уголовного розыска Кирилл Бабурский проведет прием граждан в пятницу. Задать вопросы жители Подольска смогут с 17:00 до 20:00 по адресу: Революционный проспект, дом №84.

Записаться на прием, а также получить дополнительную информацию можно по телефону: 8(496)763-02-59.